Еліт Таксі: Постійна трансформація та любов до Києва

У листопаді 2020 в Yellow Cab NYC з'явилася перша Tesla Model 3, а вже в грудні два автомобілі Tesla Model S, білого і чорного кольору, доступні для пасажирів Еліт Таксі в Києві!

Еліт Таксі на ринку таксі Києва більше 22 років і весь цей час ми працюємо з любов'ю до міста Києва і наших пасажирів.

Щороку ми підвищуємо рівень нашого сервісу, але в цьому році ми почали трансформувати компанію не тільки в бік покращення сервісу, але і у бік турботи про екологію нашого з Вами міста.

Постійні пасажири Еліт Таксі знають, що в компанії працює декілька електромобілів, а також автомобілів з гібридною силовою установкою.

З турботою про екологію нашого міста, а також, розуміючи, що на поточний момент на це є попит, ми пропонуємо нашим клієнтам 2 автомобілі Tesla Model S в сегменті бізнес класу в чорному і білому кольорі, а в подальшому компанія Еліт Таксі планує розширювати даний напрямок у бік збільшення кількості електромобілів.

Сподіваємося, що клієнти, які поділяють прагнення компанії Еліт Таксі стати більш екологічними гідно оцінять цей крок.

2020 рік пройшов для нас під гаслом: "ВИ - довіряєте, МИ - гарантуємо", оскільки для компанії Еліт Таксі незмінно важливим і пріоритетним залишається комфорт, безпека і надійність кожного клієнта Еліт Таксі.

І в цьому плані нам дійсно є чим пишатися, оскільки за 22 роки роботи компанії жоден пасажир Еліт Таксі не постраждав в ДТП під час користування нашими послугами.

Також ми випустили новий додаток Elit Taxi, в якому змогли реалізувати більшість озвучених побажань і пропозицій наших клієнтів, зробивши його більш зручним, простим, але при цьому не менш функціональним.

Реалізували повноцінну можливість використовувати новий мобільний додаток для корпоративних клієнтів Еліт Таксі, доповнивши цей функціонал зручним кабінетом корпоративного клієнта.

Розширили можливості Преміум класу і надали право саме клієнтам вирішувати, брендований автомобіль чи без ознак таксі приїде на замовлення.

Завдяки тому, що компанія Еліт Таксі працює виключно в правовому полі і всі автомобілі мають діючу ліцензію на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі, ми маємо можливість їздити смугами громадського транспорту, що суттєво економить час нашим клієнтам.

В додаток до всього та, насамперед, у зв'язку з пандемією COVID-19 ми внесли ряд змін у роботу компанії (всі водії обов’язково в захисних масках, антисептики в кожному авто, дезинфекція авто щодня), щоб забезпечити нашим клієнтам максимальний рівень безпеки без шкоди для комфорту.

Також, ми пропонуємо всім нашим клієнтам, без доплат, ексклюзивну питну воду "Крайна" в кожному автомобілі Еліт Таксі.

Еліт Таксі і на далі буде продовжувати трансформацію в кращу сторону для того, щоб надавати своїм клієнтам найвищий рівень сервісу та обслуговування.

Ми завжди прислухаємося до думки наших клієнтів, ставимо акценти на тому, що дійсно важливо для Вас і змінюємо вектор розвитку компанії у цьому напрямку - це те, чим ми дійсно пишаємося.