НАБУ: Микитась відшкодував державі 50 мільйонів

Підозрюваний у причетності до заволодіння майном Головного управління Національної гвардії колишній народний депутат Максим Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба НАБУ.

Деталі: Наразі до бюджету скеровано 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн, повідомляє Бюро.

Відомство зазначає, що у цьому ж провадженні накладено арешт на майно підозрюваних вартістю понад 300 млн та в дохід держави стягнуто заставу 30 млн за порушення покладених на підозрюваного обов’язків.

Що було раніше: 1 грудня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру у вчиненні нового злочину колишньому народному депутату Максиму Микитасю у справі держкомпанії "Укрбуд".

2 грудня ВАКС взяв під варту з альтернативою внесення застави заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Костянтина Дубоноса, який фігурує у справі.

Передісторія:

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці, біля станції метро "Червоний хутір".

Досудове розслідування встановило, що вартість цих квартир на 81,6 млн грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Микитась отримав підозру від НАБУ у жовтні минулого року. 20 січня 2020 року його зняли з рейсу при спробі вильоту з України.

Суд виніс вироки у справі Микитася про заволодіння коштами Нацгвардії. Аліса Гринчук та Олена Солома отримали до 4 років позбавлення волі за підробку документів та приховання злочину. Вони були оцінювачками у справі.

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