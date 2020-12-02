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Глава Херсонщини звільняється, щоб очолити "Укроборонпром"

Середа, 2 грудня 2020, 15:15
 

Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента про звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Джерело: телеграм-канал народного депутата, постійного представника Кабміну у Верховній Раді Василя Мокана

Деталі: За словами нардепа, Гусєва відправляють у відставку "у зв’язку з переходом на іншу роботу". На яку саме, Мокан не повідомляє.

Водночас, за інформацією від джерел Української правди, кандидатуру Гусєва розглядали на посаду голови державного концерну "Укроборонпром", він навіть проходив співбесіду. У середу-четвер очікується призначення.

Нагадаємо: Ще на початку роботи Гусєва головою Херсонської ОДА Зеленський погрожував йому звільненням, якщо той до кінця 2019 року не забезпечить повне облаштування КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" на адмінкордоні з окупованим Кримом.

Ірина Балачук, Євген Кізілов, УП

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Укроборонпром Кабмін

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