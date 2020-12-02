Уряд вирішив, яким буде карантин в Україні

Карантин вихідного дня дав певний результат, продовжувати його не будуть: у країні діятимуть обмеження щодо помаранчевої зони.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 грудня

Пряма мова: "І на вихідні і в будні будуть діяти карантинні обмеження щодо помаранчевої зони на території цілої країни".

Деталі: Шмигаль нагадав, що з середини листопада була запроваджена альтернативна модель локдауну – карантин вихідного дня. Прем’єр подякував усім, хто дотримувався рекомендацій уряду. Стосовно його позитивних наслідків Шмигаль сказав, що на кінець листопада за попередній тиждень було на 6 тисяч випадків захворювання менше прогнозованого.

Посилені заходи, мовляв, дещо стабілізували і ситуацію в лікарнях: спостерігається вирівнювання відсотку зайнятості ліжок.

За словами Шмигаля, Кабінет міністрів наразі напрацьовує найбільш збалансоване рішення стосовно можливого посилення карантинних обмежень. Уряд повідомить про рішення за 7 днів до їх запровадження.

Прем’єр повідомив, що влада провела опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів та очільників обласних державних адміністрацій.

За словами Шмигаля, майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів.

Встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування.