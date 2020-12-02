Шмигаль: Бюджет-2021 залишився реалістичним до виконання і збалансованим

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що переданий до другого читання проєкт бюджету-2021 залишився "реалістичним до виконання та збалансованим" і спростував "міфи", які уже поширилися щодо нього.

Про це він заявив під час засідання уряду.

"Ще одна важлива тема - проэкт держбюджету-2021, який уряд передав у парламент до другого читання. Я зупинюсь на деяких пріоритетах і на тих міфах, які уже поширилися щодо нього.

Бюджет залишився реалістичним до виконання та збалансованим у частині доходів та видатків. Дефіцит зменшено до 5,5%. Під всі програми, які закладені в проєкті бюджету, закладено фінансування у повному обсязі", - сказав Шмигаль.

За його словами, на наступний рік у медичній галузі будуть рекордні видатки в розмірі 161 млрд грн.

"Це на 30 млрд більше, ніж цього року. Та майже на 65 млрд більше, ніж у 2019-му. Тобто фактично за 2 роки фінансування медицини зросте на понад 60%. Зарплати всіх медиків наступного року буде підвищено на 30%", - розповів голова уряду.

"Освіта. Зростання видатків у 2021 році практично на 30 млрд грн. Це дасть змогу підвищити зарплати освітянам на 26%. Крім того, продовжаться програми підтримки "Нової української школи". Наступного року буде збудовано та відремонтовано майже 300 закладів освіти", - додав він.

Також Шмигаль підкреслив, що "попри чутки", жодні соцвиплати наступного року не будуть зменшені.

"Передбачається зростання пенсій для всіх наших пенсіонерів. Важливий момент: зменшення на 8 млрд грн фінансування Пенсійного фонду з бюджету буде компенсовано завдяки зростанню власних доходів Фонду. Ці доходи будуть забезпечені, зокрема, завдяки зростанню мінімальної зарплати.

Як ми і обіцяли, з 1 січня 2021 року мінімальну зарплата підвищиться до 6 тис грн, а з 1 грудня 2021 року - до 6,5 тис грн", - пояснив прем'єр.

Також для Національної служби здоров’я, за його словами, передбачено 16 млрд грн.

"Тобто, лікарні будуть забезпечені всім необхідним. І киснем, і ліками, і засобами індивідуального захисту. Ще 2,6 млрд грн передбачено на вакцинацію від коронавірусу. Уряд також веде переговори з міжнародними партнерами для отримання додаткового фінансування, щоб купити більші об’єми вакцини", - сказав Шмигаль.

"Ключові податкові ставки такі як ЄСВ, ПДФО, ПДВ, військовий збір залишаться без змін. Зростання доходів бюджету на більш ніж 100 млрд грн перш за все буде забезпечено завдяки відновленню та детінізації економіки. А також завдяки остаточній ліквідації всіх схем у податковій та на митниці.

Ця робота вже активно ведеться і її результатом став той факт, що держбюджет за січень-листопад виконано на 100%. У самому ж листопаді виконання держбюджету склало фактично 110%. При цьому на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 грудня знаходиться фактично 20 млрд грн. Наприклад, у 2018 році ця сума становила 17,2 млрд грн. Підкреслюю: усі виплати для людей будуть і надалі здійснюватися вчасно та в повному обсязі", - запевнив голова уряду.