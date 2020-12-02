Парламент розблокував польські 100 мільйонів кредиту на прикордонну інфраструктуру

На засіданні 1 грудня парламентарі схвалили законопроєкт 3039а, який розблокує польський кредит у 100 мільйонів євро для розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Уряди України та Польщі уклали договір про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги сумою 100 мільйонів євро 9 січня 2015 року. Він розрахований на 30 років за ставкою 0,15% річних та спрямований на розбудову прикордонної інфраструктури.

Йдеться також про облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону та фінансування інших проектів – окремих контрактів у рамках Договору.

Цими контрактами були визначені товари та послуги, що звільняються від сплати мит, податків та інших зборів. Проте через нечітко визначений механізм звільнення виконавців контрактів від податків, польські підприємства сплачували ПДВ за власний рахунок.

Ухвалений законопроєкт виправляє цей механізм та впроваджує нульову ставку ПДВ для виконавців контрактів на період дії Договору, а також уможливлює відшкодування виконавцям вже сплаченого податку. Проєкт підтримали 304 депутати.

Таким чином використання польського кредиту відтепер розблоковане.

"Окрім того до Податкового кодексу внесено необхідні зміни у зв’язку зі створенням Боргового агентства України для забезпечення здійснення функції щодо реалізації боргової політики", - зазначають у Міністерстві.

Економічна правда