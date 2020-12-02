УЗ планує вдвічі збільшити капітальні вкладення у ремонт, модернізацію і будівництво
"Укрзалізниця" планує у 2021 році виділити удвічі більше коштів порівняно з 2020 роком на оновлення, капремонт, модернізацію рухомого складу та будівництво інфраструктури.
Такими є фінансові плани компанії на 2021 рік, передає прес-служба УЗ.
"Капітальні вкладення підприємства у 2021 році мають скласти 27,2 млрд грн, тоді як у 2020 році ця сума складе близько 9,7 млрд грн. 55% цієї суми - це власні кошти підприємства, 31% - кошти інвесторів, ще 14% планується отримати із державного бюджету.
Водночас Укрзалізниця розраховує на підтримку держави у реалізації цих планів. Адже інвестиції у відновлення інфраструктури мають бути комплексними та системними, аби у подальшому вони повернулися до держбюджету у вигляді прибутків", - йдеться у повідомленні.
В УЗ нагадали, що керівництво компанії озвучило план розвитку, який допоможе вже 2021 року вивести її з кризи та забезпечити високий рівень прибутковості.
"Цей план передбачає насамперед зростання обсягів вантажних перевезень та масову модернізацію вагонів і локомотивів. За словами голови правління компанії Володимира Жмака, 2021 рік має стати проривним на шляху перетворення Укрзалізниці зі збиткової компанії в прибутковий бізнес", - додали в УЗ.
Нагадаємо:
ЄС заявив про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці" і наголосив на тому, що в Україні досі не ухвалено низку ключових законопроєктів у сфері транспорту.
Економічна правда
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