УЗ планує вдвічі збільшити капітальні вкладення у ремонт, модернізацію і будівництво

"Укрзалізниця" планує у 2021 році виділити удвічі більше коштів порівняно з 2020 роком на оновлення, капремонт, модернізацію рухомого складу та будівництво інфраструктури.

Такими є фінансові плани компанії на 2021 рік, передає прес-служба УЗ.

"Капітальні вкладення підприємства у 2021 році мають скласти 27,2 млрд грн, тоді як у 2020 році ця сума складе близько 9,7 млрд грн. 55% цієї суми - це власні кошти підприємства, 31% - кошти інвесторів, ще 14% планується отримати із державного бюджету.