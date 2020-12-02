Сінгапур вперше у світі дозволив продаж м’яса "з лабораторій"

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Сінгапур став першою у світі країною, що дозволила продаж м’яса, вирощеного у лабораторіях.

Про це повідомляє Reuters.

Американський стартап Eat Just отримав дозвіл у Сінгапурі на продаж м’яса, заради якого не потрібно вбивати живих тварин.

Продукт продаватиметься у формі наґетсів та матиме ціну на рівні курятини преміум-сегменту.

Попит на замінники звичайного м’яса довгий час зростає, підбурений також популярність таких брендів як Beyond Meat чи Impossible Foods. Цей попит зупиняється високими ціни на культивоване м’ясо, яке вирощують у лабораторіях з клітин тваринних м’язів - таке виробництво потребує великих витрат.

В Агентстві контролю за харчовими продуктами Сінгапуру розповіли, що перед наданням ліцензії вони перевірили усі дані щодо процесу виробництва, контролю за ним та проведених випробувань.

Стартап планує виробляти продукцію в Сінгапурі, а також хоче ввести на ринок рослинний замінник яйцям, що вже продається у США.

Також засновник компанії зазначив, що у Сінгапурі перші наґетси компанії вже незабаром з’являться у ресторанах.

Економічна правда