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УЗ до зимових свят призначила ще кілька додаткових рейсів поїздів

П'ятниця, 18 грудня 2020, 15:00
 

"Укрзалізниця" до зимових свят призначила додаткові рейси поїздів №135/136 Чернівці - Одеса та №217/218 Київ - Львів - Рахів, а поїзду Київ - Рахів, на побажання пасажирів, призначені додаткові зупинки на станціях Татарів та Кваси.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Додаткові рейси поїзда №135/136 Чернівці - Одеса відправленням із Чернівців заплановані на 28 грудня 2020 року та 2, 4, 6, 8 і 10 січня 2021 року, а з Одеси – на 29 грудня 2020 року та 3, 5, 7, 9 й 11 січня 2021 року.

Поїзд №217/218 Київ - Львів - Рахів здійснить додаткові рейси з Києва 30 грудня 2020 року, 2 та 8 січня 2021 року. З Рахова - 1, 3 та 9 січня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, для забезпечення проїзду до гірськолижних курортів, починаючи з 18 грудня призначені зупинки поїзда №217/218 Київ - Рахів на станціях Татарів та Кваси.

В УЗ додали, що з розкладом можна ознайомитися на сайті компанії, квитки придбати в залізничних касах або онлайн.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" додає з 24 грудня 2020 року потяги Ужгород-Херсон та Харків-Ворохта, що сполучають східні та південні регіони з місцями зимового відпочинку.

Економічна правда

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