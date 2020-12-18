Голову Держрезерву та його першого заступника призначать без конкурсу

Голову Держагентства резерву України та його першого заступника за пропозицією міністра економіки Ігоря Петрашка призначать без конкурсу шляхом укладення контракту.

Про це йдеться у розпорядженнях уряду від 16 грудня № 1571-р та № 1572-р.

Відповідно до документів, уряд погодився з пропозицією Петрашка щодо необхідності призначення на вакантну посаду голови Держрезерву та його першого заступника шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Також Кабмін визначив Петрашка уповноваженою особою для проведення співбесід.

Зазначимо, що раніше Кабмін затвердив особливий порядок призначення на посади держслужби на період карантину, згідно з яким дозволяється призначення керівників держорганів без проведення конкурсу.

Нагадаємо:

За ініціативи Мінекономіки та за дорученням Кабміну провели аудит Держрезерву, який підтвердив тотальне розкрадання запасів і мільйонні збитки.

У травні Кабінет міністрів звільнив із посади голови Державного агентства резерву України Ярослава Погорілого та поклав тимчасове виконання обов'язків керівника Держрезерву на заступника Погорілого Микиту Барабаша.

Економічна правда