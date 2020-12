Капсула китайського зонда Chang'e 5 успішно повернулася на Землю зі зразками місячного ґрунту.

Джерело: Державне космічне управління Китаю у Twitter

Деталі: Модуль приземлився в автономному районі Внутрішня Монголія в КНР.

Місячний ґрунт потрапив на нашу планету вперше за десятки років з 1976 року.

Глава CNSA називає місячну місію Чан'є-5 успішною. Наземні бригади готуються транспортувати місячну капсулу до безпечного місця, де її відкриють та оглянуть експерти.

Chang'e-5 Moon Mission Update:

Personnel are securing the location of China’s Chang'e-5 returner and are waiting for the ground crew to arrive. The ground crew will assess the capsule and manipulate the lunar lander, eventually moving it to a secure location. pic.twitter.com/aY5BWOWNZH