Seadora запускає доставку риби і морепродуктів по Україні

Сервіс із доставки риби і морепродуктів з океану до столу Seadora з 17 грудня запускає доставку в 21 обласний центр України.

Інгі Тор, ісландський рибалка, який добуває рибу для Seadora

У день поставки до Києва літаком з місць вилову ісландський лосось або тріска, шріланкійський групер або марокканський восьминіг відправляться одержувачу з кур'єром Meest Express нічною магістраллю в спеціальному термопакеті, який зберігає необхідну температуру риби протягом 24-х годин.

Адресна доставка кур’єром до дверей будинку здійснюється в усі обласні центри України на підконтрольній уряду території, крім Ужгорода, а також Донецької та Луганської областей. До 18 години наступного дня риба прибуде у Вінницю, Дніпро, Житомир, Кропивницький, Львів, Луцьк, Миколаїв, Одесу, Полтаву, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, до 20.00 - у Запоріжжя, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці.

В 2021 році партнер Seadora компанія Meest Express має намір розширити мережу доставки на всю територію України.

Завдяки прямим контрактам із понад 100 приватними риболовецькими компаніями та індивідуальними рибалками по всьому світу, fishbooking-сервіс Seadora доставляє рибу і морепродукти з Ісландії, США, Іспанії, Марокко, Нідерландів, Шотландії, Шрі-Ланки та від українських рибалок на другий-третій день після видобутку.

Спеціальний QR-код, нанесений на замовленні, дозволяє відстежити походження риби - аж до судна, на якому вона була виловлена, і конкретного рибалки, який в цей день виходив в море.

За системою попереднього замовлення (фішбукінгу) рибалки добувають і відвантажують для Seadora рівно стільки риби, скільки було замовлено, попереджаючи "зайвий" вилов.

Таким чином компанія надає гарантію no waste, в той час як під час традиційного видобутку до половини вилову стає непридатною до вживання як на етапі доставки, так і в точках роздрібної торгівлі. Щоразу, обираючи рибу в Seadora, наприклад 1 кг тунця дикого вилову, покупець робить свій внесок у збереження навколишнього середовища і ресурсів світового океану в еквіваленті 550 ккал енергії.

Сервіс з'явився у вересні 2019 року і з цього моменту доставив жителям Києва та області понад 30 тонн риби і морепродуктів.

У ланцюжках Seadora відсоток утилізації риби прямує до нуля за рахунок механізму попереднього замовлення, а пряма доставка з місць вилову без посередників, минаючи полицю супермаркету, дає клієнтам можливість спробувати морську рибу на смак на 2-3 день від моменту вилову в океані.

Крім того, компанія поставляє рибу свіжого вилову до низки ресторанів у столиці. На сьогоднішній день доставку в Seadora регулярно отримують близько 4 тис. любителів риби.

СЕО і засновник компанії Seadora Food - Андрій Дрогобицький. Інвестором проекту також є венчурний фонд SMRK.

Сайт: Seadora.com.ua