В Telegram стався масштабний збій

В роботі платформи Telegram стався великий збій, в результаті чого користувачі не могли надсилати повідомлення.

Джерело: сайт Downdetector, Telegram в Twitter

Деталі: Згідно із повідомленням сайту Downdetector проблеми розпочалися близько 15.00.

На збої скаржаться жителі України, Польщі, Білорусії, Німеччини, Нідерландів, Франції та інших країн.

У Telegram повідомили, що деякі користувачі, переважно в Європі та на Близькому Сході, в даний час відчувають проблеми з підключенням.

В компанії заявили, що працюють над відновленням роботи.

UPD: Пізніше у Тelegram повідомили, що усі преблеми і неполадки вирішені, а користувачам нічого не потрібно робити зі свого боку для відновлення нормальної роботи.

Передісторія:

Єврокомісія внесла соціальні мережі Telegram та Вконтакте до переліку продуктів та послуг, що порушують права інтелектуальної власності.

Українська правда