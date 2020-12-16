В Telegram стався масштабний збій
В роботі платформи Telegram стався великий збій, в результаті чого користувачі не могли надсилати повідомлення.
Джерело: сайт Downdetector, Telegram в Twitter
Деталі: Згідно із повідомленням сайту Downdetector проблеми розпочалися близько 15.00.
На збої скаржаться жителі України, Польщі, Білорусії, Німеччини, Нідерландів, Франції та інших країн.
У Telegram повідомили, що деякі користувачі, переважно в Європі та на Близькому Сході, в даний час відчувають проблеми з підключенням.
В компанії заявили, що працюють над відновленням роботи.
UPD: Пізніше у Тelegram повідомили, що усі преблеми і неполадки вирішені, а користувачам нічого не потрібно робити зі свого боку для відновлення нормальної роботи.
Передісторія:
Єврокомісія внесла соціальні мережі Telegram та Вконтакте до переліку продуктів та послуг, що порушують права інтелектуальної власності.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua