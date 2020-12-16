Брак фінансування медицини хочуть покрити зі спецфонду

Кошти спеціального фонду у 2021 році підуть на боротьбу з коронавірусною хворобою, фінансування вакцинації та на підвищення зарплат медикам, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "1+1" вранці в середу, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Додатково буде створюватися спецфонд, туди, швидше за все, за результатами першого кварталу будуть спрямовуватися кошти, які підуть на вакцинацію, підтримку медиків, у тому числі на збільшення їм заробітних плат".

Деталі: Спікер парламенту розповів, що спочатку при обговоренні проекту держбюджету на 2021 рік створювати "окремий фонд" не планували, однак після консультацій із представниками фракцій, Кабінету міністрів все-таки вирішили такий фонд створити.

Разумков зазначив, що цей фонд не буде називатися "ковідним" і обсяг коштів у ньому буде меншим, ніж у створеному цього року "ковідному фонді".

При цьому спікер звернув увагу на те, що законопроєкт про держбюджет на 2021 рік, ухвалений Верховною Радою у вівторок, передбачає кошти для боротьби з коронавірусом для деяких відомств,зокрема для міністерств охорони здоров'я, освіти і внутрішніх справ.

Українська правда