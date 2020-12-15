В ЄС оштрафували Twitter на 450 тисяч євро за проблему з захистом даних

Ірландська Комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала компанію Twitter на 450 тисяч євро у зв'язку з недостатньо швидким розкриттям інформації про витік даних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

DPC оштрафувала Twitter за помилку, через яку деякі приватні твіти стали загальнодоступними. Це перша санкція проти американської фірми в рамках нової системи захисту даних Європейського Союзу GDPR.

GDPR діє з 2018 року, але справа Twitter - перша, у якій використовується нова система вирішення спорів. За нею один провідний національний регулюючий орган Євросоюзу приймає рішення, проконсультувавшись щодо цього з іншими національними регулюючими органами ЄС.

У своєму остаточному рішенні DPC заявила, що спочатку намагалася накласти штраф в розмірі від 150 тисяч до 300 тисяч доларів, але збільшила його після того, як регулятори Австрії, Німеччини та Італії назвали його занадто низьким.

Штраф пов'язаний з розслідуванням в 2019 році помилки Twitter в його додатку для Android, коли деякі захищені твіти користувачів були опубліковані.

У заяві Twitter йдеться, що затримка з повідомленням про витік даних була "непередбаченим наслідком кадрового питання в період між Різдвом 2018 року і Днем Нового року". Компанія заявила, що внесла зміни, аби своєчасно повідомляти про інциденти в майбутньому.

Європейська правда