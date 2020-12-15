У Раді зареєстрували проєкт постанови про звіт голови Нацкомісії з тарифів

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №4496 про заслуховування звіту голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Валерія Тарасюка.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Серед ініціаторів проєкту постанови: Тетяна Плачкова ("ОПЗЖ"), Олександр Лукашев ("ОПЗЖ"), Олексій Кучеренко ("Батьківщина"), Валерій Гнатенко ("ОПЗЖ"), Вадим Столар ("ОПЗЖ"), Віталій Борт ("ОПЗЖ"), Сергій Ларін ("ОПЗЖ"), Юрій Загродній ("ОПЗЖ"), Вікторія Гриб (позафракційна), Олександр Качура ("Слуга народу"), Юрій Камельчук ("Слуга народу"), Антон Поляков ("За майбутнє"), Дмитро Ісаєнко ("ОПЗЖ"), Галина Третьякова ("Слуга народу").

Текст проєкту постанови поки не опублікований.

Нагадуємо:

До Конституційного Суду надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності призначення діючого складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом народного депутата Михайла Волинця до Кабінету міністрів про звільнення з посади члена Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, Валерія Тарасюка.

Члени Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у повному складі звернулися із заявою до ДБР щодо тиску нардепів Олексія Кучеренка, Валентина Наливайченка і Михайла Волинця (усі - "Батьківщина").

Члени НКРЕКП у повному складі звернулися із заявою до ДБР про незаконний вплив групи народних депутатів на діяльність регулятора "з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків та добитися прийняття незаконних рішень".

У липні президент Володимир Зеленський затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 2025 року.

Економічна правда