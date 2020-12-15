"ГарПок" може втратити 2,6 мільйона доларів у міжнародному арбітражі через "зелену" енергетику 

Витрати на суперечки з виробниками зеленої енергії у міжнародному арбітражі у Парижі можуть сягати для державного "Гарантованого покупця" 2,6 мільйона доларів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Йдеться про арбітражні витрати у разі розгляду Міжнародним арбітражним судом Міжнародної торгової палати суперечок щодо договорів купівлі-продажу "зеленої" електроенергії. Період охоплює березень-липень цьогоріч.

"Гарантований покупець" звернувся до Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо необхідності встановлення розміру платежів виробників електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) для покриття можливих арбітражних витрат.

У листі зазначається, що виробники, які працюють із "зеленим" тарифом або отримали тариф за результатами аукціону, є підприємствами з іноземними інвестиціями та обрали місцем розв’зання суперечки міжнародний арбітраж, створять цільовий фонд для "Гарпока"

Вони зобов’язуються сплачувати на користь "Гарпоку" внески для фонду, що спрямується на покриття арбітражних витрат.

Такий внесок може бути не більше 1% чистого доходу платника за минулий період, наразі його хочуть встановити на рівні 0,11% чистого доходу.

Це стосуватиметься 27 об’єктів, борг "Гарпока" перед якими становить майже 600 млн грн за березень-липень.

Наразі відкритих проваджень у Паризькому арбітражі немає.

Станом на 8 грудня "Гарпок" розрахувався з виробниками з ВДЕ на 45% з початку року. Борг держпідприємства становить 26,17 мільярда гривень.