Комітет підтримав Бюджет-2021
Комітет з питань бюджету після двогодинних дискусій затвердив Бюджет на 2021 рік.
Джерело: нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко у Telegram
Деталі: Железняк зазначив, що за законопроєкт голосували "Слуги народу", "ЄС" (1 голос), "Батьківщина", "За майбутнє" та "Довіра".
Гончаренко повідомив, що він проголосував проти, а Володимир Цабаль з "Голосу" - утримався.
Нагадаємо: Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада розгляне законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік у вівторок 15 грудня.
Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Раді.
В оновленому бюджеті-2021 скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%.
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