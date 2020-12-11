Український фонд стартапів назвав переможців чергового пітчингу

Український фонд стартапів оголосив переможців 17-го пітчу - на засіданні наглядової ради вирішили профінансувати 8 стартапів на загальну суму в 200 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

У Фонді назвали стартапи на етапі pre-seed, які отримають гранти по 25 тис доларів:

Supplio. Автоматизована платформа поповнення запасів для постачальників косметики, яка інтегрує їх зі своїми клієнтами (салони краси, аптеки, магазини), забезпечуючи автоматичне управління замовленнями (замовлення на поставку автоматично плануються та надсилаються постачальнику) на основі фактичних запасів клієнтів та використання продуктів, рекомендує нові продукти і акції, та вирішує типові проблеми із замовленнями.

"Як результат, на 90% зменшується ручна робота із замовленнями і на 30-35% - загальні витрати постачальників", - йдеться у повідомленні.

iCardy. Сервіс, що дозволяє з 99% достовірністю у режимі реального часу діагностувати ризик виникнення проблем серця.

AssayMe. Персональний Wellness&Health assistant, що дозволяє користувачам контролювати стан свого здоров'я за допомогою медичних експрес-тестів в домашніх умовах. А також це комплексний інструмент для більш якісної телемедицини.

Recoshelf. За допомогою розумних IoT камер спостерігає за полицями в магазинах, перевіряє наявність товару, асортимент і ціни, допомагає підняти продажі на 5-6%.

Reelly. Digital платформа, яка допомагає знайти відповідального експерта з нерухомості у потрібному сегменті та локації.

BloggerMall. "Платформа для співпраці з блогерами. Платформа дозволяє рекламодавцям замовляти рекламу у блогерів швидко, безпечно та ефективно завдяки таким вбудованим інструментам, як аналітика сторінок блогерів в соц. мережах, фільтри для пошуку блогерів з необхідною ЦА, функції Безпечна угода та рейтинговою системою", - додали у Фонді.

Chargeback Optimizer. Платформа автоматизованої обробки проблемних операцій з платіжними картками для банків, платіжних провайдерів, підприємств торгівлі та сервісу. Платформа дозволяє зменшити вартість та скоротити час розгляду претензій і повернення коштів клієнтам.

Advisera. Рішення для отримання підприємцями бізнес-консультацій від міжнародних спеціалізованих експертів за допомогою Machine Learning алгоритма.

"Основними критеріями оцінки pre-seed проектів є: команда, ринок, доцільність фінансування, ідея, стратегія розвитку", - пояснили у Фонді.

Український фонд стартапів є державним фондом, започаткованим за ініціативою Кабміну. Зазначається, що його місія - сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності.

Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.

Економічна правда