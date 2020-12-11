У Зеленського сподіваються, що Рада прийме законопроєкт про "інвестнянь" до кінця року

В Офісі президента сподіваються, що Верховна Рада до Нового року ухвалить президентський законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями".

Про це на першій щорічній міжнародній конференції, організованій UkraineInvest заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів, передає "Укрінформ".

"Законопроєкт створює набір стимулів приватному інвестору, який готовий інвестувати в Україну, зокрема держава може гарантувати компенсацію 30% вартості інвестицій в різний спосіб. Маю надію, що парламент розгляне цей законопроєкт наступного тижня, і ми увійдемо в новий рік уже з прийнятим і підписаним законом", - зазначила вона.

Ковалів додала, що згідно із законопроєктом, держава готова запропонувати інвестору "меню" до 30% вартості інвестпроєкту, з якого можна буде вибирати для себе механізм підтримки - облаштування всієї інфраструктури (дорога, приєднання до електромереж, газових мереж), звільнення від ПДВ та митних платежів при ввезенні нового обладнання потрібного для виробництва, звільнення від податку на землю чи податку на прибуток.

"Установа UkraineInvest наділяється законопроєктом повноваженнями супроводжувати інвестора від самого початку проєкту і протягом життєдіяльності цього проєкту", - додала Ковалів.

За її словами, Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest має допомагати не лише залучати інвесторів, але і створювати їм комфортні умови для роботи в Україні.

Нагадуємо:

1 грудня Верховна Рада не прийняла в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", відправивши його на підготовку на повторне друге читання.

21 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про держпідтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями №3760.

Президент Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.

Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.

Раніше повідомлялось, що в Офісі президента сподівались на ухвалення в цілому президентського законопроєкту № 3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" у жовтні цього року.