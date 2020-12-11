Всі розділи
Укр / Рус

ЄС погодив продовження економічних санкцій проти Росії

П'ятниця, 11 грудня 2020, 11:05

Глави держав і урядів країн Європейського Союзу на саміті в четвер дали політичну згоду на продовження економічних санкцій проти Росії через її дестабілізуючі дії в Україні. 

Про це оголосив прессекретар голови Євроради Баренд Лейтс.

"На Європейській раді… є угода щодо продовження санкцій проти Росії", - написав він у Twitter.

Наприкінці листопада стало відомо, що лідери ЄС планують в грудні продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року без жодних суперечок. 

Санкції ЄС щодо конкретних секторів економіки РФ діють до 31 січня 2021 року. Вони були введені в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

З того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

санкції РФ ЄС

powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄС без перепон продовжить економічні санкції проти РФ на пів року - ЗМІ 26 листопада 2020, 12:30
Кабмін до кінця 2021 року продовжив економічні санкції проти РФ 25 листопада 2020, 14:45
ЗМІ дізналися, проти кого будуть спрямовані нові санкції США щодо "Північного потоку-2" 11 листопада 2020, 10:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!