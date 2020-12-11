ЄС погодив продовження економічних санкцій проти Росії

Глави держав і урядів країн Європейського Союзу на саміті в четвер дали політичну згоду на продовження економічних санкцій проти Росії через її дестабілізуючі дії в Україні.

Про це оголосив прессекретар голови Євроради Баренд Лейтс.

"На Європейській раді… є угода щодо продовження санкцій проти Росії", - написав він у Twitter.

Наприкінці листопада стало відомо, що лідери ЄС планують в грудні продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року без жодних суперечок.

Санкції ЄС щодо конкретних секторів економіки РФ діють до 31 січня 2021 року. Вони були введені в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

З того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.

Європейська правда