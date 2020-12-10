Шевченко розповів, від чого залежатиме зміна облікової ставки

Монетарна політика Нацбанку надалі залежатиме насамперед від розвитку епідемічної ситуації та інфляційних ризиків.

Про це під час брифінгу щодо рішень з монетарної політики заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"У разі швидкої стабілізації епідемічної ситуації економіка продовжить відновлюватися, що супроводжуватиметься помірним пришвидшенням інфляції.

Основним стимулюючим інструментом виступатиме фіскальна політика, в тому числі очікуване підвищення мінімальної заробітної плати. Національний банк, хоча й проводитиме м’яку монетарну політику, готовий також відреагувати підвищенням облікової ставки на пришвидшення інфляції в умовах пожвавлення світової та української економік", - зазначив Шевченко.

Натомість, за його словами, реалізація негативного сценарію розвитку пандемії стримуватиме споживчий попит та сповільнить економічне зростання загалом.

"За таких умов інфляційний тиск буде слабшим, водночас Національний банк зможе надати економіці додатковий монетарний імпульс", - додав він.

Нагадаємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

Економічна правда