Прототип корабля SpaceX Starship розбився при посадці, але всі необхідні дані отримані

Перший прототип міжпланетного багаторазового космічного корабля компанії Ілона Маска Spacex Starship, який мав здійснити "стрибок" на 12,5 кілометрів, розбився при посадці в центрі стартового поля.

Джерело: трансляція запуску

Деталі: 10 грудня о 00:51:42 за Києвом при посадці Starship розбився в центрі майданчика для посадок. Прототип набрав висоту 12,5 кілометрів і повернувся назад на землю за 6 хвилин 42 секунди після старту.

UPD: За словами Маска, посадка була невдалою через малий тиск палива з малого бака в носі корабля, через що швидкість приземлення була занадто великою.

Пряма мова Маска: "Успішний підйом, перемикання на верхні баки і точне управління закрилками до точки приземлення!

Ми отримали всі необхідні дані! Вітаємо команду SpaceX, чорт забирай!

Марс, ми йдемо!!

Спасибі, Південний Техас за підтримку! Це ворота на Марс".

Деталі: Тестову модель багаторазового міжпланетного корабля Starship вперше запустили на значну висоту, щоб перевірити її аеродинаміку та змогу здійснювати керовану вертикальну посадку в задану точку.

Після невдалої посадки SpaceX написала "Відмінний тест. Вітаємо команду Starship".

Starship SN8 запускали з пускового комплексу в містечку Бока Чика, штат Техас.

Напередодні Маск зазначав, що з "ймовірністю ⅓ (33.3% - УП) запуск пройде успішно".

Напередодні випробування старший інженер SpaceX по польотах на Марс Ларс Блекмор сказав, що цей запуск "це великий крок до 100% багаторазових ракет, які зможуть доставити нас на Місяць і Марс. Можливо, не вийде з першого разу, тож побажайте нам удачі!".

Довідка: Наступні тестові моделі Starship 9 і 10 вже майже готові до запусків, а 11,12,13,14,15 та 16-та модифікації Starship зараз виготовляються.

У тестовому прототипі SN8, на відміну від ракети-носія Falcon 9, де встановлено 9 двигунів Merlin, підйомну потужність забезпечують три двигуни Raptor.

Що передувало:

В ніч на 9 грудня Spacex за 1,3 секунди до запуску двигунів прототипу Starship скасувала запуск.

1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку — в наступні чотири роки.

SpaceX 3 вересня провела ще одні успішні випробування прототипу корабля Starship. Тестова модель багаторазового корабля виконала політ на 150 метрів.

Українська правда