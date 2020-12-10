Прем'єр про повноцінного очільника Міненерго: На сьогодні є щонайменше 2 зовнішніх кандидатури

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Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що рішення про звільнення в.о. міністра енергетики Ольги Буславець приймалось ним, за його словами, кандидата від уряду на посаду повноцінного очільника Міненерго подадуть до кінця року.

Про це він сказав в інтерв'ю УП.

На твердження журналістів, що, за їхніми даними, зараз центром ухвалення рішень є Офіс президента, а коли знімали в.о. міністра енергетики Буславець, Шмигаля поставили просто перед фактом, прем'єр відповів:

"У вас якісь неправильні джерела. Ну, звичайно, рішення я виносив. Воно приймалось мною, і всі рішення, які виносяться в Кабмін, приймаються мною, у кінцевому випадку.

"Ініціація рішень буває різною, я тут не буду приховувати – ми тут у тісному контакті з Офісом президента, ми працюємо, у нас конструктивна співпраця. Ми з президентом практично кожного дня контактуємо, працюємо над тими стратегіями і рішеннями, які відбуваються в країні. Але кінцеві рішення по багатьох питаннях – за мною", - додав він.

"Сьогодні, з прийняттям закону, від мене буде вимагатись протягом 30 днів надати кандидатури міністрів. Звичайно, ми зараз думаємо над лонг-листом, шорт-листом кандидатів на міністерство енергетики, на міністерство освіти.

Я вважаю, що як мінімум троє діючих заступників мають шанс бути в такому шорт-листі на подання у Верховну Раду як кандидати на призначення міністром.

Нам треба прийняти важливе рішення – хто буде міністром, для цього треба подивитись на різні варіанти. Не хочеться робити помилку і потім її виправляти. Тому дивлюсь зараз на заступників, дивлюсь на зовнішніх кандидатів. Є на сьогоднішній день щонайменше 2 зовнішніх кандидатури, доволі сильних. Будемо приймати рішення вже до кінця цього року і подавати кандидата від уряду на посаду очільника Міненерго", - відповів Шмигаль на питання, чому майже за рік не призначений повноцінний міністр енергетики.

"Щодо Буславець Ольги Анатоліївни. Були дуже ефективні досягнення, були якісь незадоволення, відповідно, було прийняте рішення подивитись, як буде працювати міністерство при в.о. міністра Бойку", - додав голова уряду.

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Нагадаємо:

20 листопада на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення звільнити тимчасово виконуючу обовʼязки міністра енергетики Ольгу Буславець.

При цьому Буславець залишається на посаді першої заступниці т.в.о. міністра енергетики.

Буславець звинувачували в ухваленні рішень на користь енергохолдингу ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову.

Сама Буславець відкинула звинувачення про симпатії до ДТЕК та заявила, що вона - "державна людина" з державницьким мисленням.

Крім того, за час керівництва Буславець в Україні гостро постало питання "зелених тарифів" та боргу перед "зеленою" генерацією.

Новим тимчасовим виконуючим обов'язки міністра енергетики призначили заступника Буславець Юрія Бойка (тезка колишнього міністра енергетики в уряді Миколи Азарова).

Раніше ЕП з посиланням на джерела повідомляла, що у найближчі кілька тижнів новим керівником Мніенерго може стати нинішній голова ДП "Енергоринок" Юрій Гнатюк, а Юрій Бойко, який тимчасово виконує обов'язки міністра після звільнення Ольги Буславець, може повернутися на посаду заступника міністра.

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Економічна правда