EnglishDom запустив програму лояльності для бізнесу – навчатися англійської можна зі знижкою

Один з найбільших онлайн-сервісів для вивчення англійської мови у Східній Європі — онлайн-школа EnglishDom — розробив програму лояльності, яка дозволяє бізнесу оптимізувати ресурси на навчанні співробітників.

"Спілкування по відеозв'язку на карантині стало новою соціальною нормою. Вже не важливо, звідки ви ведете бізнес, головне – чи можете ви говорити зі світом однією мовою, – розповідає співзасновник і CEO EnglishDom, Максим Сундалов. – При цьому співробітники компаній все частіше працюють з дому.

В таких умовах організувати навчання персоналу складно, але можливо. Завдяки освітнім IT-технологій ми можемо розгорнути систему індивідуального навчання англійської в пару кліків без зусиль і витрат з боку клієнта".

Корпоративна програма лояльності EnglishDom дозволяє:

- Розгорнути систему навчання англійської онлайн для компаній від п'яти співробітників і більше.

- Проводити індивідуальні уроки 1 на 1 з викладачем в цифровому підручнику для кожного співробітника. Всю організацію бере на себе EnglishDom.

- Отримати індивідуальну корпоративну знижку на весь час навчання, а також розділити витрати разом з учнями, наприклад, 50% оплачує співробітник, інші 50% – компанія за його досягнення в роботі.

- Відстежувати в особистому кабінеті керівника ефективність навчання з детальною аналітикою по кожному співробітнику для прогнозування результатів в англійській.

"Нашою програмою на першому етапі вже скористалися понад 30 компаній, в основному з IT і фінансового сектора. Так, в одній з великих компаній навчається 71 співробітник.

За відгуками клієнтів, володіння англійською підвищує шанси працівників на кар’єрне зростання, це впливає на лояльність до компанії, – говорить Максим Сундалов. – Спілкування з колегами з Європи та Америки стає цікавим способом дізнатися про технології та новинки, які надихають.

Часто завдяки впевненості у своїй англійській співробітники роблять важливі для компанії прориви".

Довідка

EnglishDom – онлайн-школа англійської мови і продуктова IT-компанія, заснована в 2010 році, яка є одним з лідерів EdTech у Східній Європі.

У EnglishDom понад 900 викладачів і 50 тис. активних користувачів. Місія компанії – надихати вивчити англійську за допомогою технологій і людської турботи.

Особливістю бізнес-навчання англійської є те, що EnglishDom підлаштовує програму під задачу, яку повинні вирішувати співробітники за допомогою англійської в роботі. Наприклад, відпрацювання бізнес-процесу, адаптація до сфери діяльності компанії та інше.

EnglishDom розвиває корпоративне навчання англійській з 2018 року. У найбільшого клієнта навчається відразу 300 співробітників, у найменшого – два.

Серед клієнтів: Медіа Група Україна, АХА, Миронівський хлібопродукт, Бітрікс24, OWOX, Carlsberg Ukraine. Найчастіше навчання англійської замовляють компанії в області IT, фінансів, фармацевтики та агрокомпанії.

Корпоративне навчання складає 15% від усіх клієнтів онлайн-школи EnglishDom, фізичні особи – 70%, діти – 15%.

У 2020 році EnglishDom увійшов до рейтингу 100 найкращих EdTech-проектів Східної Європи за версією міжнародної аналітичної організації HolonIQ.