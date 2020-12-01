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Уряд поки не розглядатиме питання локдауну – міністр

Вівторок, 1 грудня 2020, 19:05
 

Кабінет міністрів на засіданні у середу не розглядатиме питання введення в Україні жорсткого карантину для приборкання епідемії коронавірусу.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у коментарі телеканалу "Україна 24"

Деталі: На питання ведучої, чи чекати українцям у середу рішення Кабміну про запровадження в країні повного локдауну, Степанов відповів: "Ні, не чекати. Ми (МОЗ – ред.) таку пропозицію на засідання уряду не вносили".

За його словами, Кабінет міністрів 2 грудня зосередиться на інших питаннях і жодних карантинних обмежень не розглядатиме.

Степанов додав, що його міністерство навіть проєкт рішення про жорсткий карантин поки не готувало.

Він зазначив також, що уряд попередить населення про запровадження повного локдауну за 7-10 днів.

На думку міністра, жорсткий карантин не має поширюватися на громадський транспорт, оскільки інші обмеження усунуть небезпеку години пік і зроблять його і так безпечним.

Степанов наголосив, що головна мета повного локдауну – зменшення тиску на медичну систему.

Передісторія: Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що новий локдаун буде обов’язково, нині ще обговорюються часові рамки.

Джерела УП називали два варіанти часових рамок можливого локдауну: з 7 до 20 грудня або з 25 грудня по 17 січня. Зазначалось також, що при ухваленні рішення влада враховуватиме, чи дав ефект карантин вихідного дня, запроваджений з 13 листопада.

Крім того, міністр інфраструктури Владислав Криклій не виключає введення обмежень у роботі транспорту, зокрема, за кількістю пасажирів у салоні, але заперечує можливість зупинки пасажирського сполучення всередині країни.

Євген Кізілов, УП

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МОЗ Кабмін карантин

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