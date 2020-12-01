У листопаді "Укрзалізниця" збільшила вантажоперевезення на 7%

За 29 днів листопада "Укрзалізниця" збільшила обсяги перевезення вантажів у всіх сполученнях порівняно з відповідним періодом минулого року на 7% - до близько 27 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що у внутрішньому сполученні цей показник становив 13 млн тонн - це на 21% більше, ніж у листопаді минулого року.

"У поточному місяці Укрзалізниці вдалося поліпшити основні показники експлуатаційної роботи. Так, середньодобове навантаження склало 788,5 тис тонн, що майже на 8% більше відповідного періоду минулого року. У середньому на добу залізниці навантажували 12,1 тис вагонів, що майже на 7% більше минулорічного показника", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що за 29 днів листопада прискорили обіг вантажного вагона на 32,7% - до 7,76 доби.

Середньодобова дільнична швидкість вантажного поїзда зросла на більш як 5% і склала 35,3 км/год.

"Також за 29 діб листопада Укрзалізниця поліпшила експлуатаційні показники локомотивного парку. Зокрема, на 5,1% - до 451 км збільшився показник середньодобового пробігу локомотива. А середньодобову продуктивність локомотива поліпшено на 4,3% до минулого року - вона склала 1 201 тис ткм брутто", - додали в УЗ.

Економічна правда