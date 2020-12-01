Міноборони України вперше провело закупівлю військових товарів через агентство НАТО

Міністерство оборони України вперше провело закупівлю військових товарів через Агенство НАТО з підтримки і постачання (NATO Support and Procurement Agency - NSPA).

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила Місія України при НАТО.

"Вітаємо Міноборони з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через NSPA NATO для потреб Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Вітаємо @DefenceUA з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через @NSPA_NATO для потреб ЗСУ. pic.twitter.com/7MmpKVd3Xk — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) November 30, 2020

Система закупівель Агенції НАТО з підтримки і постачання — це своєрідний натівський ProZorro. Участь України у цій системі дозволяє повноцінно інтегруватися у систему закупівель Альянсу.

Крім того, українські виробники зможуть брати участь у тендерах НАТО та продавати свою продукцію іноземним замовникам, а також наближатися до стандартів Альянсу.

Контракти з Агентством НАТО, наприклад, мають "Авіалінії Антонова". Цього року країни альянсу використовували українські транспортні літаки для перевезення медичних вантажів під час пандемії коронавірусу.

Детальніше читайте у статті - "Мрія" для НАТО: як українські літаки допомагають Європі та США здолати епідемію

Європейська правда