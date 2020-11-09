Облігації британської Kondor Finance увійшли в обіг на українському ринку

За рішенням Нацкомісії цінних паперів та фондового ринку облігації британської компанії Kondor Finance були допущені до обігу в Україні.

Про це пише Liga.net з посиланням на Stockworld.

Документи для допуску відповідних паперів до комісії спрямував Національний депозитарій.

Kondor Finance PLC - британська компанія, що випускає євробонди для НАК "Нафтогаз" .

Раніше "Нафтогаз" запропонував викупити усі свої євробонди з погашенням у 2022 році на суму до 335 млн доларів. У разі відсутності достатньої пропозиції з боку їх власників у компанії пропонували викупити ще і єврооблігації з погашенням в 2024 році, зберігаючи загальну суму викупу на рівні 335 млн доларів.

Емітентом виступала Kondor Finance PLC.