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Облігації британської Kondor Finance увійшли в обіг на українському ринку

Понеділок, 9 листопада 2020, 16:13
 

За рішенням Нацкомісії цінних паперів та фондового ринку облігації британської компанії Kondor Finance були допущені до обігу в Україні.

Про це пише Liga.net з посиланням на Stockworld.

Документи для допуску відповідних паперів до комісії спрямував Національний депозитарій

Kondor Finance PLC - британська компанія, що випускає євробонди для НАК "Нафтогаз" .

Раніше "Нафтогаз" запропонував викупити усі свої євробонди з погашенням у 2022 році на суму до 335 млн доларів. У разі відсутності достатньої пропозиції з боку їх власників у компанії пропонували викупити ще і єврооблігації з погашенням в 2024 році, зберігаючи загальну суму викупу на рівні 335 млн доларів. 

Емітентом виступала Kondor Finance PLC.

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фінанси Нафтогаз України облігації

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