КС розгляне звернення аграрних асоціацій щодо земельної реформи

До Конституційного суду 6 листопада надійшло звернення аграрних асоціацій, профспілок, політичних об'єднань і громадських організацій щодо земельної реформи.

Про це повідомляє прес-служба суду.

У зверненні, зокрема, йдеться, що земельна реформа має проводитись винятково на конституційних засадах і в конституційний спосіб.

Також автори звернення заявляють, що закон про обіг земель, прийнятий Радою 31 березня 2020 року, "за своїм змістом і характером не відповідає національним інтересам та потребам України як незалежної і суверенної держави".

Звернення зареєстроване в Секретаріаті Конституційного суду.

Нагадуємо:

Конституційний суд оголосив про перерву у розгляді справи щодо офіційного тлумачення положень Конституції щодо землі.

Судді Конституційного суду, які голосували проти резонансного рішення щодо антикорупційного законодавства, тимчасово не братимуть участі в роботі суду через публікацію в ЗМІ проєктів його рішень.

Публікацією проєкту рішення щодо офіційного тлумачення норм Конституції України про право власності українського народу суддя Конституційного суду Сергій Сас може мати на меті "створення "переговорного ресурсу" для торгів", заявив голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

Велика палата Конституційного суду 2 листопада не винесла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство.

Суддя Конституційного суду Сергій Сас звернувся до українців та показав проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції, яке, за його словами, "не дозволить позбавити українців "національного багатства".

У Всеукраїнській Аграрній Раді заявили, що проєкт рішення Конституційного Суду України щодо роз'яснення положень статей 13 та 14 Конституції України веде до знищення українського аграрного сектору та економіки країни.