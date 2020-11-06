Соціальну допомогу можна буде отримати онлайн 

Мінсоцполітики та Міцифра працюють над проєктом єдиного реєстру, що дозволить в електронній формі звернутися по державну соцдопомогу. Його очікують подати на розгляд Кабміну до грудня цього року.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Єдиний соціальний реєстр буде створено на базі Реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду та буде інтегрований з іншими державними базами даних.

"Такий підхід забезпечить поступову відмову від паперових довідок та документів, які необхідні для визначення права особи на державні допомоги та пільги відповідно до законодавства", - зауважили у Міністерстві.

В електронній формі стануть можливі звернення за державною соціальною допомогою при усиновленні, на дітей та особам з інвалідністю з дитинства.

Онлайн можна буде також перевірити та отримати інформацію про:

соціальний статус громадянина;

загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

пенсійне посвідчення та пенсійну справу;

інвалідність особи.

Користувачі також матимуть можливість сформувати довідку онлайн про заробітну плату, сплачені страхові внески та розмір пенсії.

Економічна правда