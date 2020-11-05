Єврокомісія переглянула прогноз для економіки єврозони, падіння складе 7,8%

Економіка країн єврозони скоротиться на 7,8 відсотка за результатами 2020 року, і це буде найбільше падіння в історії ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у новому прогнозі Єврокомісії.

Влітку Брюссель прогнозував більше падіння за підсумками року - до 8,7 відсотка. Однак тепер Єврокомісія переглянула прогноз в сторону зростання.

"Безпрецедентний обсяг вжитих заходів, особливо за короткочасними робочими схемами, дозволив стримати зростанню рівня безробіття у порівнянні з падінням економічної активності", - йдеться у прогнозі.