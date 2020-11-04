Шмигаль розповів, коли Кабмін представить економічний аудит держави

Уряд представить економічний аудит країни та економічну візію до 2030 року у п'ятницю, 6 листопада.

Про це під час засідання Кабміну 4 листопада заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Цієї п'ятниці ми представимо економічний аудит країни, а також економічну візію до 2030 року. Це те, чого потребує країна для економічного прориву" - сказав він.

Нагадаємо:

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що результати "аудиту держави" представлять цього тижня.