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Шмигаль розповів, коли Кабмін представить економічний аудит держави

Середа, 4 листопада 2020, 14:10
 

Уряд представить економічний аудит країни та економічну візію до 2030 року у п'ятницю, 6 листопада.

Про це під час засідання Кабміну 4 листопада заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Цієї п'ятниці ми представимо економічний аудит країни, а також економічну візію до 2030 року. Це те, чого потребує країна для економічного прориву" - сказав він.

Нагадаємо:

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що результати "аудиту держави" представлять цього тижня.

20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що уряд провів повноцінний аудит держави і протягом 2 тижнів представить його результати. 

Економічна правда

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аудит Кабмін

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