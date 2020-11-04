Шмигаль розповів, коли Кабмін представить економічний аудит держави
Середа, 4 листопада 2020, 14:10
Уряд представить економічний аудит країни та економічну візію до 2030 року у п'ятницю, 6 листопада.
Про це під час засідання Кабміну 4 листопада заявив прем'єр Денис Шмигаль.
"Цієї п'ятниці ми представимо економічний аудит країни, а також економічну візію до 2030 року. Це те, чого потребує країна для економічного прориву" - сказав він.
Нагадаємо:
Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що результати "аудиту держави" представлять цього тижня.
20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що уряд провів повноцінний аудит держави і протягом 2 тижнів представить його результати.
Економічна правда
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