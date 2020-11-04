Їх підозрюють у одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Тривають слідчі дії.
Пів мільйона для "Великого будівництва" – на хабарі спіймали чиновників Закарпаття
Служба безпеки України спіймала на хабарі у пів мільйона гривень заступника Закарпатської облради та керівника місцевого управління ДАБІ, який вони вимагали із підрядника для зведення об’єктів проєкту "Велике будівництво".
Джерело: повідомлення СБУ
Деталі: За попередніми даними, посадовці обіцяли за ці гроші не перешкоджати виконанню робіт у рамках програми.
В СБУ стверджують, що чиновники налагодили механізм одержання хабарів з підприємців. Співробітники СБУ задокументували вимагання грошей із представника фірми, яка перемогла у тендері на зведення в одному із сіл культурного центру у рамках "Великого будівництва".
"За понад півмільйона гривень фігуранти "гарантували" підряднику не створювати штучних перешкод під час проведення відповідних ремонтно-будівельних робіт", – йдеться у повідомлення.
Затримали представника облради та ДАБІ після передачі всієї суми хабара.
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