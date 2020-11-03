Конституційний суд зняв з порядку денного на 3 листопада справу про Фонд гарантування

Конституційний суд зняв з порядку денного на 3 листопада справу про конституційність закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Про це свідчить проєкт порядку денного засідань суду на 2-5 листопада.

Раніше зазначалось, що цю справу планували розглянути у закритому режимі.

Нагадуємо:

Після 4-річної паузи Конституційний суд поновив розгляд відповідності Конституції закону про Фонд гарантування вкладів фізосіб. Задоволення позову ставить під загрозу, зокрема, легітимність прийнятих Фондом рішень по Приватбанку.

Ретроспективне визнання неконституційним закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб може призвести до визнання діяльності Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) незаконною, наслідки чого будуть руйнівними і для фінансової системи загалом, заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Читайте також: Українці не забрали 3 мільярди гривень із збанкрутілих банків. Як отримати гарантовані державою депозити