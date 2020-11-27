Brexit: ЄС зробив Британії пропозицію щодо рибальства, щоб розблокувати торгову угоду

Головний переговірник ЄС по Brexit Мішель Барньє зробив Британії пропозицію, яка включатиме в себе повернення від 15% до 18% вартості рибних запасів, виловлених в даний час флотами ЄС в британських водах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTÉ News.

Барньє передав цю інформацію державам-членам сьогодні вранці під час зустрічі з послами ЄС.

В середньому європейські судна щорічно виловлюють з британських вод рибу на суму 650 мільйонів євро.

Пропозиція Барньє принесе британській рибній промисловості до 117 мільйонів євро.

Хоча до завершення перехідного періоду й фінального виходу Британії з ЄС залишаються лічені тижні, ані у Брюсселі, ані в Лондоні ще не мають впевненості у тому, що сторони зможуть досягти домовленості.

Тиждень тому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що у перемовинах щодо Brexit почався "кращий прогрес", після кількох тижнів практично без результату. Водночас вона наголосила, що "доки не домовилися про все - домовленості ще немає".

Головними "каменями спотикання" залишаються питання риболовлі та правила конкуренції і державної допомоги компаніям.

Якщо до 31 грудня нової торгової угоди не буде укладено, це означає "жорсткий" Brexit - автоматичне повернення до правил Світової організації торгівлі і запровадження мит.

Європейська правда