Німеччина виділить ще 17 мільярдів євро допомоги бізнесу

Через ймовірне подовження часткового локдауну в Німеччині і можливе посилення карантинних обмежень уряд країни планує у грудні виділити приблизно 17 мільярдів євро фінансової допомоги постраждалим підприємствам.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Деталі виділення допомоги наразі невідомі, переговори напередодні наради глав урядів федеральних земель з канцлеркою Ангелою Меркель, де має бути ухвалене остаточне рішення щодо продовження часткового локдауну, тривають.

Раніше видання медіагрупи Funke повідомляли, що німецький бізнес може розраховувати на суму від 15 до 20 мільярдів євро у випадку продовження карантинних обмежень до 20 грудня.

Федеральний уряд вже запланував виділити цього місяця на підтримку підприємств, які постраждали від запроваджених з 2 листопада обмежень, допомогу в розмірі близько 15 мільярдів євро. Вона має компенсувати втрати, зокрема, барам, ресторанам, кінотеатрам, фітнес-клубам, іншим закладам.

Очільники урядів німецьких федеральних земель узгодили проєкт рішення, який передбачає посилення локдауну в країні до свят та послаблення обмежень на період святкування Різдва й Нового року. Рішення мають ухвалити 25 листопада.

У вівторок президент Володимир Зеленський анонсував заходи для підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями, зокрема, ФОПи та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.

Європейська правда