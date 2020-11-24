"Нафтогаз" у листопаді майже не змінив ціни на газ для виробників тепла

Оптова ціна на природний газ для виробників теплоенергії у листопаді 2020 року, яким "Нафтогаз" постачає газ у рамках ПСО, становить 5375,1 грн за 1 тис кубометрів (без урахування ПДВ та витрат на транспортування і розподіл) - за місяць ціна зросла лише на 1 грн.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

У компанії нагадали, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабміну від 19 жовтня 2018 р. № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах.