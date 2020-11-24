"Нафтогаз" у листопаді майже не змінив ціни на газ для виробників тепла
Оптова ціна на природний газ для виробників теплоенергії у листопаді 2020 року, яким "Нафтогаз" постачає газ у рамках ПСО, становить 5375,1 грн за 1 тис кубометрів (без урахування ПДВ та витрат на транспортування і розподіл) - за місяць ціна зросла лише на 1 грн.
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
У компанії нагадали, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабміну від 19 жовтня 2018 р. № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах.
"Відносно тепла зима та низький попит на природний газу в Європі утримують ціну газу на хабах на рівні жовтня. Таким чином, ціна газу в рамках ПСО у листопаді практично не відрізняється від ціни ПСО в жовтні (5374,1 грн за 1 тис куб. м).
Нафтогаз до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, та уклали відповідні договори постачання природного газу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У жовтні 2020 року оптова ціна на газ для виробників теплоенергії, яким постачається газ у рамках ПСО, становила 5374,1 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ та витрат на транспортуваня), ціна у жовтні порівняно з минулим місяцем зросла на 24%.
Економічна правда
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