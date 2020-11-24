МВФ: Україна веде податкову політику на два фронти

У Міжнародному валютному фонді вважають, що Україна веде податкову політику на два фронти: займається оновленням податкової системи та одночасно ставить під сумнів існуючі її положення.

Джерело: звіт МВФ

Дослівно: "Податкова політика в Україні ведеться на два фронти. З одного боку, за ці роки була проведена значна робота щодо поступового вдосконалення та оновлення податкової системи, а з іншого під сумнів ставляться основні положення існуючої системи".

Деталі: Відповідний висновок зробив Департамент з фіскальних питань МВФ, здійснивши віддалену місію.

В МВФ відзначили значні зусилля України у напрямку модернізації міжнародних аспектів податку на прибуток, але застерігають від небезпеки його скасування через бажання окремих осіб.

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Нагадаємо:

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення Конституційного суду 27 жовтня щодо електронного декларування.

Президент Володимир Зеленський вважає, що держава виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу кредитної допомоги.

Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена, треба намагатися отримати один, розуміючи, що він буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом, заявили в Morgan Stanley.