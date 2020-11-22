Новини вихідних: Милованов радник в ОП та ціна вакцини від коронавірусу

Про Милованова. Ексміністр економіки Тимофій Милованов вже деякий час є позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про перемовини з МВФ. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що МВФ дасть позитивний сигнал про підтримку домовленостей між Україною та Європейською Комісією для виплати чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.

Про Північний потік 2. Адміністрація США посилює тиск на європейські компанії, що беруть участь у проекті "Північного потоку - 2".

Про вакцину від коронавірусу. Ціна однієї дози вакцини від коронавірусу, розробку якої веде американська компанія Moderna, складе 25-37 доларів.

Про нові екостандарти. У Євросоюзі зараз ведеться розробка нового екологічного стандарту для автомобілів Євро-7, очікується, що він почне діяти у 2025 році.