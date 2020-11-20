Карантинна "чорна п’ятниця": як змінюють роботу ТРЦ

Більшість українських торгових центрів проведе "чорну п’ятницю" з 23 до 27 листопада через "карантин вихідного дня".

Про це повідомляє Interfax.

У багатьох торгових центрах "чорна п’ятниця" відбудеться у будні дні з 23 до 27 листопада через карантин вихідного дня. Минулі роки акції трималися впродовж п’ятниці-неділі.

Одним із таких ТРЦ став столичний Gulliver, де у будні дні також працюватимуть до 23 години, а також розглядають додаткове продовження часу роботи.

Інші ТРЦ, "Проспект" та "РайON", розпочали знижки ще 17 листопада і теж продовжили час роботи на годину.

Схоже, що "Епіцентр" проведе акції як офлайн, так і онлайн з 23 по 30 листопада – про це йдеться на сайті торгового центру.

Деякі ТРЦ планують просто подовжити роботу у п’ятницю та не проводити "чорну п’ятницю" весь тиждень. Серед них - Ocean Plaza, Dream Town. Також - Sky Mall, де хочуть працювати до "останнього клієнта".

Окремі рітейлери у Lavina Mall та Blockbuster Mall встановили знижки з 23 по 31 листопада.