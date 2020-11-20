Польща знайшла коронавірус у працівників норкових ферм

Польща виявила 18 випадків коронавірусу серед робітників норкових ферм, але поки що не підтверджує, що люди могли заразитись від тварин.

Про це повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Польща є великим виробником норкового хутра. Вона розпочала перевіряти на коронавірус норок та працівників ферм на початку цього місяця після того, як мутований штам вірусу був виявлений у норок на фермах в Данії.

Хоча влада ще не отримали результатів тестувань серед тварин, випадки COVID-19 були підтверджені серед людей, пов'язаних з фермами.

За даними Головної санітарної інспекції Польщі, серед працівників ферм було виявлено 18 випадків зараження, не пов'язаних один з одним.

"Зараз немає ніяких підстав робити висновок про те, що норки були джерелом інфекції в цих 18 випадках", - йдеться в електронному листі на адресу Reuters.

Раніше цього місяця ветеринарне управління заявило, що вони замовили тести на 18 фермах в чотирьох адміністративних районах країни.

Галузеві групи категорично виступали проти тестів, побоюючись, що вони можуть призвести до загальнонаціонального вибракування.

Польща є одним з провідних виробників норкового хутра в світі. У країні налічується 354 ферми, на яких вирощують близько 6 мільйонів норок.

Нагадаємо, раніше у міністерстві охорони здоров’я Данії заявили, що мутований штам коронавірусу, який виявили у норок на хутрових фермах, "найбільш імовірно" вже зник.

Заява пролунала після того, як уряд Данії зіткнувся з найбільшою кризою під час пандемії, коли наказав знищити усіх норок на фермах - більше 15 мільйонів, хоча юридичного підґрунтя для цього не було.

Європейська правда