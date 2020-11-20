ЗМІ дізналися, скільки ЄС заплатить за вакцини Pfizer i CureVac

Європейський Союз може заплатити понад 10 мільярдів доларів за сотні мільйонів доз вакцин-кандидатів, які розробляють фармацевтичні компанії Pfizer/BioNTech і CureVac.

Про це агентству Reuters заявив офіційний представник ЄС, який брав участь в переговорах щодо закупівлі вакцин, повідомляє "Європейська правда".

За словами посадовця, ЄС погодився заплатити по 15,50 євро за одну дозу вакцини від коронавірусу, що розробляється американською компанією Pfizer і німецькою BioNTech.

Відтак загальна ціна за 200 мільйонів доз складе до 3,1 мільярда євро, а якщо в рамках угоди будуть закуплені ще 100 мільйонів доз, ціна зросте до 4,65 мільярда.

Ця інформація підтверджує, що ЄС заплатить за одну дозу менше, ніж Сполучені Штати за початкову поставку цієї вакцини, як повідомляло агентство минулого тижня.

Нижча ціна частково відображає фінансову підтримку, яку Європейський Союз надав BioNTech для розробки препарату.

За словами чиновника, ЄС окремо погодився заплатити по 10 євро за дозу за первинну поставку 225 мільйонів доз вакцини-кандидата від німецької компанії CureVac. Це означає, що ЄС отримав знижку, адже компанія встановила за дозу ціну 12 євро.

Цього тижня Євросоюз уклав угоду з CureVac, щоб забезпечити постачання до 405 мільйонів доз вакцини, з яких 180 мільйонів є додатковими.

Джерело зазначило, що CureVac зобов'язалася розпочати поставки до кінця березня.

Європейська правда