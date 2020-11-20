Всі розділи
Укр / Рус

Конкурент SpaceX — компанія Rocket Lab — вперше повернула на Землю перший ступінь ракети

П'ятниця, 20 листопада 2020, 10:50
 

Американська приватна космічна компанія Rocket Lab вперше повернула на Землю перший ступінь власної ракети-носія — Electron.

Джерело: Rocket Lab в Twitter

Деталі: Після виконання основного завдання — запуску на орбіту декількох невеликих супутників та фігурки одного садового гнома з відеогри Left 4 Dead 2, перший ступінь ракети Electron повернувся в атмосферу Землі та за допомогою парашутної системи здійснив посадку на платформу в Тихому океані. 

Місія отримала назву "Return to Sender" ("Повернення до відправника").

Засновник SpaceX, яка є першою приватною компанією, що почала доставляти людей у космос на власних багаторазових космічних кораблях, Ілон Маск вже привітав Rocket Lab з вдалою місією.

Микола Донєв, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

SpaceX космос США

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Космічний корабель Crew Dragon прибув на МКС 17 листопада 2020, 10:00
SpaceX запустила перший регулярний маршрут у космос 16 листопада 2020, 09:55
SpaceX запустить GPS-супутник третього покоління 5 листопада 2020, 09:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!