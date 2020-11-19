Економічні наслідки COVID-19 проявляться через роки – Фукуяма

Нинішня пандемія COVID-19 може мати неочікувані ефекти, які проявляться через роки.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву професора Стенфордського університету Френсіса Фукуями під час IV Міжнародного форуму "Креативна Україна"

Пряма мова: "Наш попередній досвід взаємодії з кризами має навчити нас, що наслідки глобальних збоїв проявляються часто вже через роки після події й рухають світ в неочікуваних напрямках.

Велику депресію, яка розпочалася у 1929 році, вважають причиною появи фашистських лідерів Муссоліні та Гітлера. Хоча вона також призвела до появи Франкліна Рузвельта у США, який заклав основи для сучасної американського добробуту та відродження індустріальної держави".

Деталі: Американський філософ переконаний, що нинішня пандемія COVID-19 та спричинена нею глобальна економічна рецесія, "також матиме довгострокові неочікувані ефекти".

Фукуяма відзначив, що навесні розвинуті країни, як Італія, Іспанія та США, зіткнулися з особливо масштабними спалахами СOVID-19 та великою смертністю.

Натомість країни, які розвиваються – на південь від Сахари в Африці, у Південній Азії та Латинській Америці – "задіяли швидко карантин і, як видається, змогли уникнути найгірших впливів захворювання".

Говорячи про різну ситуацію з COVID-19 у країнах, Фукуяма виокремив три фактори того, як країни реагували на кризу. Перший пов'язаний з потужностями держави – наявність лікарів, інфраструктури та необхідних ресурсів у медичній сфері. Другий фактор пов'язаний з довірою громадян до уряду та один до одного, а третій стосується компетенції лідерів і того, які рішення вони приймають.

Він також відзначив, що багато лідерів використали пандемію як привід для розширення своєї влади та придушення критичних голосів. Це відбулося у низці країн, серед яких Угорщина, Китай, Індія, Філіппіни, Уганда, Ель-Сальвадор та інші.

Фукуяма переконаний, що пандемія також посилила ефект негативних трендів, які спостерігались у світі в останні роки, і може призвести до глобальних збоїв на тлі руху країн до економічного спаду.

Передісторія:

Станом на 19 листопада у світі зафіксовано 56 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 39 мільйонів пацієнтів. Вже померло 1 353 832 пацієнтів з COVID-19.

Українська правда