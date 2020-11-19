Результати німецько-української співпраці – 1 млрд гривень підтримки для МСП України
В рамках Європейського тижня підприємництва Фонд розвитку підприємництва презентував результати Проєкту "Підтримка малих і середніх підприємств", що фінансувався Урядом Німеччини та Європейським Союзом через Німецький банк розвитку KfW.
За вісім років німецько-української співпраці була розбудована система кредитування малих та середніх українських підприємств у національній валюті та профінансовано МСП на загальну суму близько 1 млрд грн.
Результати проєкту
Команда колишнього Німецько-українського Фонду (з 2020 року – це Фонд розвитку підприємництва) разом з консультантами Франкфуртської школи фінансів та менеджменту розробили нову програму з підтримки інвестицій малих та середніх підприємств у національній валюті для захисту від валютних ризиків.
З цією метою KfW залучив для України від ЄС в рамках ініціативи EU4Business фінансову допомогу у розмірі 5 млн євро. Тож Фонду вдалося запропонувати МСП довгостроковий кредитний ресурс в гривні під 14-15% річних.
Згодом до програми приєднались місцеві органи влади з програмами компенсації процентів до 50%, що дозволило вдвічі скоротити річний відсоток для підприємців.
Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен поділилася результатами співпраці: "Німеччина змогла забезпечити основу для успіху українських малих та середніх підприємств завдяки фінансовій підтримці у розмірі 12 мільйонів євро.
Цей проєкт є живим прикладом чудової донорської співпраці, адже в рамках програми більше 300 МСП отримали кредити. Німеччина і надалі працюватиме з Фондом розвитку підприємництва".
У рамках Проєкту було проведено низку заходів, що сприяли інституційній розбудові Німецько-Українського Фонду. Результативність цих заходів підтверджена і зміною фінансових показників роботи Фонду. Зокрема, у період із 2015 по 2019 року:
- чистий процентний дохід зріс на 600%;
- чистий прибуток зріс із -3,6 млн євро до 5,6 млн євро;
- власний капітал НУФ збільшився на 177%.
Модель реалізації Програми НУФ в комбінації з механізмом компенсації процентних ставок від місцевих органів влади лягли в основу Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".
А завдяки ефективній моделі функціонування Німецько-Український фонд був обраний Урядом України в якості платформи для реалізації Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" та перейменований у Фонд розвитку підприємництва.
Сергій Марченко, Міністр фінансів України, наголосив: "Фонд розвитку підприємництва на сьогоднішній момент є одним із основних драйверів кредитування в Україні, тому що він є фактично адміністратором Державної програми "5-7-9%".
І вже за цією програмою на сьогодні видано 4,5 тисячі кредитів для малого і середнього підприємництва на загальну суму 11 мільярдів гривень".
"Колишній Німецько-український фонд є лідером фінансових інновацій і забезпечує фінансову ефективність як для українських малих і середніх підприємств, так і для нашого внеску, який, по суті, є внеском платників податків у ЄС", – зазначив Штефан Шльойнінг, керівник програм співробітництва, Представництво ЄС в Україні.
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