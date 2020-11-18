Глава МВФ відзначила "швидку реакцію" влади на скандальне рішення КС

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення Конституційного суду 27 жовтня щодо електронного декларування.

Джерело: Георгієва під час розмови з президентом Володимиром Зеленським

Деталі: Зеленський та Георгієва обговорили важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також ризики недавнього рішення КС про скасування частини положень антикорупційного законодавства.

Дослівно: "Георгієва зауважила, що робота прем’єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти хорошого прогресу.

Вона також відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю голови НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ".

Нагадаємо: 11 листопада Шевченко повідомляв, що одне з питань, яке турбує МВФ, стосується рішення Конституційного суду.

30 жовтня МВФ відреагував на скандальне рішення Конституційного суду.

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Передісторія: 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.