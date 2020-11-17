Рада підтримала постанову про своєчасне інформування у разі посилення карантину

Рада прийняла постанову №4320 про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення.

Документ підтримали 303 нардепи.

"Ця постанова про планування. Одна із головних вимог - щоб бізнес попережджали. Ця постанова про три речі: якщо впроваджуються жорсткі карантинні заходи, уряд попереджає країну за тиждень, дає перелік питань, по яким вони підтримують бізнес.

А нам передають перелік законопроєктів, які потрібно прийняти для допомоги бізнесу", - заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

За словами голови профільного комітету Михайла Радуцького, цей законопроєкт дозволяє громадянам заздалегідь готуватися до можливого посилення карантинних заходів. Комітет рекомендував прийняти законопроєкт за основу та в цілому.

Нагадаємо:

Рада не прийняла постанову №4381 про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня урядом.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.

Економічна правда