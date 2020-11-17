Twitter призначив відомого хакера главою служби безпеки

У понеділок компанія Twitter призначила Пейтера Затко, всесвітньо відомого хакера під нікнеймом Mudge, на нову посаду глави служби безпеки.

Джерело: Reuters

Деталі: Спочатку Затко проведе огляд безпеки Twitter - це займе 45-60 днів.

Він вивчить "інформаційну безпеку, цілісність сайту, фізичну безпеку, цілісність платформи, а також інженерну справу".

Після цього Затко запропонує зміни в структурі та методах роботи компанії та сайту.

Довідково: Кар'єра Затко почалася в 1990-х роках, коли він був одним з лідерів хакерської групи Cult of the Dead Cow, сумно відомої випуском вірусів для Windows, щоб спонукати Microsoft до підвищення безпеки.

Він також працював над спеціальними проєктами в Google і курував видачу грантів для проєктів з кібербезпеки в знаменитому Агентстві перспективних досліджень та проєктів у сфері оборони (DARPA) Пентагону.

Українська правда