Всі розділи
Укр / Рус

Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували штрафів на 2,5 мільйона

Понеділок, 16 листопада 2020, 16:25
 

За підсумками 9-15 листопада 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Націполіцією перевірили майже 16 тис транспортних засобів та нарахували майже 2,5 млн грн плати за перевантаження.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

"Ми продовжуємо не лише підвищувати ефективність перевірок габаритно-вагового контролю, а й активно працюємо над реформуванням всієї галузі. Вже зараз на завершальній стадії знаходиться впровадження системи Weigh Control System, яка забезпечуватиме автоматичний збір даних з WiM, портів та стаціонарних ГВК, фотофіксацію відмови та розподіл надходжень від штрафів.

Все це для мінімізації людського фактора та здійснення сучасного ефективного ГВК з метою захисту доріг від руйнування", - заявив голова міністерства Владислав Криклій.

У розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Одеській, Запорізькій і Миколаївській областях.

Протягом 9-15 листопада у порівнянні з попереднім до цього тижнем показники ефективності габаритно-вагового контролю (ГВК) підвищилися у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла у першому читанні законопроєкт №3743, який посилює відповідальність учасників перевезень та вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.

Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.

Протягом січня-жовтня цього року інспектори "Укртрансбезпеки" спільно з Нацполіцією перевірили понад 590 тисяч транспортних засобів та нарахували майже 111 млн грн плати за перевантаження.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авто штраф Мінінфраструктури

powered by lun.ua
Матеріали за темою
General Motors відкличе понад 50 тисяч електромобілів 14 листопада 2020, 18:00
Доступне розмитнення авто може збільшити надходження до бюджету - дослідження 13 листопада 2020, 18:03
З паперу в цифру: що дає водіям цифровий ринок автоцивілок 11 листопада 2020, 13:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!